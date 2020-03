Die Zeichen standen auf Entspannung. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan machte sich gestern auf den Weg in die EU-Hauptstadt. In Brüssel traf er am Abend Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel. Wichtigstes Thema: der Flüchtlingsdeal. Das Abkommen zwischen der EU und der Türkei läuft 2020 aus. Ankara fordert eine Neuverhandlung, das heißt: mehr Geld. Von der Leyen sprach vor dem Treffen ungewöhnlich offen das "tiefe Dilemma" an, in dem die EU