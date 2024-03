Lukaschenko konterkariert Putins Aussagen über die Terroristen

Die ganze Nacht hätten er und Russlands Präsident Wladimir Putin nicht geschlafen, versicherte Alexander Lukaschenko. "Hilfst du, dichtzumachen?", habe Putin gefragt. "Mache ich", habe er geantwortet. Der belarussische Staatschef saß am Dienstag in Uniform auf einem Klappstühlchen unter freiem Himmel, um vor der Presse laut über seine neueste Großtat nachzudenken: die Sperrung der belarussischen Grenze für die vier Terroristen, die nach dem Blutbad vom vergangenen Freitag in der Crocus City