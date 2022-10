Um kurz nach 13 Uhr wurde das Rednerpult vor die Tür zur Nummer 10 in der Downing Street in London gestellt. Das war das Zeichen, dass die Regierungskrise, die London seit Wochen in Atem hält, auf ihren Höhepunkt zusteuert. Premierministerin Liz Truss, die vor gut sechs Wochen von der Queen ernannt worden war, hatte es geschafft, in ihrer kurzen Amtszeit alles Vertrauen zu verspielen – sei es bei den internationalen Finanzmärkten oder in ihrer eigenen Partei, von den Bürgern des Landes