Libanon: "Anstatt besser wird es immer schlimmer"

Zwei Jahre nach der verheerenden Explosionskatastrophe im Beiruter Hafen kam es nun zu einer Fortsetzung des Dramas – dieses Mal aber mit Vorwarnung: Anfang Juli hatten die in den verkohlten Silos gärenden Getreidereste ein Feuer ausgelöst. Am Sonntag fiel dann der nördliche Teil der monströsen Lagerstätte unter einer dichten Staubwolke in sich zusammen.