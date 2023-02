Krieg und Frieden: „Momentan sehe ich keinen Raum für Diplomatie“

ABD0098_20220920 - NEW YORK - UNO: ++ HANDOUT ++ ZU APA0278 VOM 20.9.2022 - Au§enminister Alexander Schallenberg ( VP) am Dienstag, 20. September 2022, im Rahmen der 77. UNO-Vollversammlung in New York. - FOTO: APA/BMEIA/MICHAEL GRUBER - ++ WIR WEISEN AUSDR†CKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GR†NDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEF†HRTEN ZWECK UND REDAKTIONELL ERFOLGEN DARF - VOLLST€NDIGE COPYRIGHTNENNUNG VERPFLICHTEND ++

Bild: MICHAEL GRUBER (BMEIA)