Schlussspurt in New Hampshire: Bei der Vorwahl der Demokraten zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Der junge Reformer Pete Buttigieg (38) sitzt dem alten Revoluzzer Bernie Sanders (78) im Nacken. Pete Buttigieg hat in den letzten 36 Stunden nicht viel Schlaf gefunden. Der mutmaßliche Sieger der chaotischen Vorwahlen der Demokraten in Iowa weiß, dass er nicht auf abschließende Ergebnisse warten kann. Noch in der Wahlnacht jettet der Kandidat mit dem maltesischen Namen in den Granitstaat,