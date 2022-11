Die 27. UN-Klimakonferenz (COP27) findet von 6.-18. November in Sharm El-Sheik in Ägypten statt. Im Zentrum steht in diesem Jahr die Umsetzung, die Kluft zwischen versprochenen Zielen und noch fehlenden, tatsächlich implementierten Maßnahmen zu schließen. "Die Menschheit hat die Wahl zwischen Solidarität und Selbstmord", warnte UN-Generalsekretär Antonio Guterres im Rahmen seiner Eröffnungsrede.