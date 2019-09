Er ist schon ein alter Hase in Brüssel. Johannes Hahn (ÖVP) steht vor seiner dritten Amtszeit als EU-Kommissar. Er diente unter José Manuel Barroso, Jean-Claude Juncker und nun unter Ursula von der Leyen. Seine neue Zuständigkeit bringt zumindest einen Vorteil: Er muss nicht mehr so viel fliegen. OÖN-Korrespondentin Sylvia Wörgetter traf Hahn in Brüssel zu einem ersten Gespräch.