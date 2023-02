Joe Bidens Rede zur Lage der Nation war auch Werben für zweite Amtszeit

Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/WIN MCNAMEE

Gebrechlich wirkte der 80-jährige Joe Biden nicht, als er das Spalier der Abgeordneten abschritt, die ihm nach der traditionellen Ansage "Mr. Speaker, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika" im Kongress die Hände schüttelten. Dass die Einladung zur traditionellen Rede zur Lage der Nation ("State of the Union") in diesem Jahr nicht von Nancy Pelosi kam, sondern dem neuen Speaker Kevin McCarthy, schien den Präsidenten dabei eher zu motivieren. "Mr.