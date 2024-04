Joe Biden: Solidarität mit Israel nach außen, klare Worte privat

In einem Telefonat nach der erfolgreichen Abwehr des iranischen Luftangriffs auf Israel sprach der US-Präsident einmal mehr Klartext mit Benjamin Netanyahu. Nicht anders kann interpretiert werden, was die "New York Times" als "sehr emotionalen" Austausch beschrieb. Joe Biden machte dem israelischen Regierungschef in dem Gespräch deutlich, dass die USA von einer Vergeltung abraten. Der Abschuss fast aller 300 abgefeuerten Raketen und Drohnen sei ein Zeichen der Stärke Israels.