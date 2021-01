Auf dem Puschkin-Platz geht es nicht mehr vor und zurück, so eng ist das Gedränge. Darüber schallen "Freiheit, Freiheit"-Sprechchöre gegen die Polizeilautsprecher an: "Die Veranstaltung ist ungesetzlich, verlassen Sie sie unverzüglich!" Am Samstag gab es in Moskau und ganz Russland Proteste, zu denen der verhaftete Oppositionelle Alexej Nawalny aufgerufen hatte.