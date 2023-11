Henry Kissinger: Ein Meisterdiplomat, der die Geister spaltet

Der britische "Independent" nannte Kissinger einmal treffend "das größte Ego in der Geschichte der Diplomatie". Er lieferte damit eine plausible Erklärung für das unermüdliche Streben des deutschen Juden mit dem amerikanischen Pass, der für sich einen Platz in den Geschichtsbüchern beanspruchte. Kissinger folgte dem Rat Winston Churchills, nach Möglichkeit als erster über die eigene Rolle in der Politik zu schreiben.