"Hamas und Hisbollah sind Instrumente des Iran"

Über den Krieg Israels gegen die radikal-islamistische Hamas im Gazastreifen und die Folgen für die gesamte Region sprachen die OÖNachrichten mit ORF-Korrespondent Karim El-Gawhary. OÖN: Der Einmarsch der israelischen Armee in Gaza ist aus Sicht Israels "unvermeidlich". Sehen Sie das auch so oder gibt es noch eine Chance auf eine weniger blutige Lösung? Karim El-Gawhary: Das ist die falsche Frage. Die eigentliche Frage ist: Was will man damit erreichen? Eine endgültige militärische Lösung? Wenn