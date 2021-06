G7-Staaten liefern bis zu 2,3 Milliarden Impfdosen an ärmere Staaten

Die G7-Staaten stellen ärmeren Ländern bis Ende kommenden Jahres bis zu 2,3 Milliarden Corona-Impfdosen zur Verfügung. Der größte Teil davon soll über die internationale Impfallianz Covax verteilt werden. Die führenden westlichen Industriestaaten und vor allem die EU-Länder stellen dabei den größten Teil der finanziellen Mittel zur Verfügung. Das bestätigte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel gestern zum Abschluss des Gipfeltreffens im südwestenglischen Cornwall.

"Deutschland zeichnet verantwortlich für 350 Millionen Dosen", betonte Merkel. Dazu gehörten 30 Millionen Dosen, die Deutschland bestellt habe und weitergeben werde. "Das werden vermutlich im Laufe der Zeit noch mehr." Ziel sei, den Zugang aller Menschen zu Impfstoffen sicherzustellen, sagte Merkel. Die G7-Gruppe sei sich "einig, dass die Pandemie nur global besiegt werden kann. Der Weg aus der Pandemie sind Impfstoffe."

Härterer Kurs gegenüber China

Zugleich streben die G7 (Großbritannien, die USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan und Kanada) einen härteren Kurs gegenüber China an. In der Abschlusserklärung wollen sie sich deutlich gegen unfaire Handelspraktiken, Menschenrechtsverstöße und das Vorgehen von Chinas Führung in Hongkong wenden. Und beim Klimaschutz stellen sie sich erstmals geschlossen hinter das Ziel der Klimaneutralität ab 2050.

Die westlichen Demokratien rücken auch deshalb zusammen, weil sie in der Welt schwächer dastehen als noch vor zehn Jahren. Die sieben Staats- und Regierungschefs wissen genau, dass der Anteil der G7-Länder an der globalen Wirtschaftsleistung bereits auf rund ein Drittel geschrumpft ist und weiter zurückgehen wird. Die Bedeutung von Beschlüssen des "West-Klubs" für den Rest der Welt sinkt also. Davon profitiert vor allem China: "Die Zeiten, in denen globale Entscheidungen von einer kleinen Gruppe von Ländern getroffen wurden, sind lange vorbei", sagte ein Sprecher der chinesischen Botschaft in London dazu.

Dazu kommt, dass das kommunistische China im Ringen der Systeme die Gewissheit zerstört hat, dass es westliche Demokratien automatisch besser machen. Im Gegenteil: "Wir müssen uns schon damit auseinandersetzen, dass China recht erfolgreich Infrastrukturprojekte betreibt. Da können wir nicht tatenlos zuschauen", sagte etwa Merkel. Das war der Grund dafür, dass die G7-Staaten mit mehr Entwicklungshilfe eine Alternative zum Seidenstraßen-Projekt Chinas aufbauen wollen.

Streit um Nordirland

Unterdessen hat Großbritannien den Streit mit der EU über Sonderregeln für Nordirland mit Vorwürfen verschärft. Außenminister Dominic Raab warf EU-Politikern vor, die territoriale Einheit des Königreichs in Frage zu stellen. EU-Spitzenvertreter drängten hingegen Premier Johnson mit deutlichen Worten zur Einhaltung von Absprachen. "Beide Seiten müssen das umsetzen, was wir vereinbart haben", betonte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

NATO-Gipfel in Brüssel

Nach dem G7-Gipfel startet heute in Brüssel gleich der NATO-Gipfel – mit Joe Biden. Danach gibt es ein Spitzentreffen des US-Präsidenten mit EU-Vertretern. Und am Mittwoch findet das mit Spannung erwartete Treffen Bidens mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Genf statt.