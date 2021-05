Fahren oder nicht fahren? Nächste Woche kehrt das EU-Parlament wieder nach Straßburg zurück. Vielen ist das zu früh und zu riskant. Das EU-Parlament will zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor mehr als einem Jahr wieder in Straßburg tagen. Damit setze die Volksvertretung ein "Zeichen der Rückkehr zur Normalität", sagt Othmar Karas, Vizepräsident des EU-Parlaments. Die angesprochene Normalität ist auch als "Wanderzirkus" bekannt. In normalen Zeiten tagt die europäische