Der US-Sonderbeauftragte für das Klima, John Kerry, war zum ersten Mal in dieser Funktion in Brüssel. In anderer ist er dort gut bekannt. Unter Barack Obama war der 78-Jährige zwischen 2013 und 2017 US-Außenminister. Mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, Frans Timmermans, soll ihn sogar eine Freundschaft verbinden. Das trifft sich gut. Denn die beiden werden in den nächsten Jahren viel miteinander zu tun haben: Sie sind zwei der wichtigsten Akteure weltweit im Kampf gegen den Klimawandel.