EU startet Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau

Viktor Orban legt am Donnerstagvormittag im Ratsgebäude in Brüssel am roten Teppich einen Halt ein. Ungarns Premier wartet am Weg zum EU-Gipfel in sicherer Distanz noch den Moment ab, bis seine estnische Amtskollegin Kaja Kallas (ihr letzter Satz: „Ich habe Viktor versprochen, mich kurz zu halten“) den Platz an den Mikrofonen der TV-Sender geräumt hat, um dann die volle Aufmerksamkeit für sich zu haben.