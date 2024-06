EU-Parlament: Wer in welcher Fraktion künftig eine stärkere Rolle spielt

Manfred Weber führt als EVP-Chef weiter die größte Fraktion im EU-Parlament an.

Am Dienstag trafen erstmals nach der EU-Wahl die Fraktionschefs der einzelnen Parteienfamilien zusammen. Mit deutlich verkleinerten Fraktionen sind vor allem die Liberalen und die Grünen konfrontiert. Aber auch bei den Gewinnern am rechten Rand haben sich durch die Wahl die nationalen Gewichtungen verschoben. Ein OÖN-Überblick, wer in den einzelnen Parteienfamilien künftig eine stärkere und wer eine schwächere Rolle spielen wird.