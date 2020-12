231 Jahre mussten vergehen, bevor eine Frau die Kontrolle über den US-Haushalt übernehmen durfte. Mit der in Brooklyn zur Welt gekommenen, an der Brown-Universität ausgebildeten und in Berkeley als Professorin lehrenden Volkswirtin Janet Yellen steht künftig eine Finanzministerin an der Spitze des "Treasury Department", die in ihrer Laufbahn viele Glasdecken durchbrochen hat.