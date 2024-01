Epsteins Orbit in Gerichtsakten enthüllt

Bild: APA/AFP/US District Court for the Southe/HANDOUT

Der Multimillionär lud berühmte Männer in seinem Netzwerk ein, ihn im Privatjet auf die Jungferninsel Little Saint James in der Karibik zu begleiten. Dort warteten junge Frauen und Minderjährige auf Jeffrey Epsteins einflussreiche Bekannte, die unter der Aufsicht seiner Vertrauten Ghislaine Maxwell vorher per "Lolita-Express" eingeflogen worden waren. Dazu gehörte auch Virginia Giuffre, die vor Jahren mit schweren Vorwürfen an die Öffentlichkeit getreten war.