Das Staatsoberhaupt in Italien wird nicht direkt vom Volk gewählt, sondern – wie etwa auch in Deutschland – von einem großen Gremium. In Italien sind das konkret 1009 Wahlberechtigte, die so genannten "grandi elettori". Dazu zählen die 630 Parlamentsabgeordneten, die 315 gewählten Senatoren, die sechs auf Lebenszeit ernannten Senatoren und die 58 Delegierten der insgesamt 20 Regionen des Landes.