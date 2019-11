Die Bilder haben sich für immer und ewig eingebrannt: Als in den Abendstunden des 9. November 1989 die Berliner Mauer wie durch ein Wunder aufging, knatterten glückselige DDR-Bürger mit ihren Zweitakt-Trabbis in Richtung Kurfürstendamm – durch ein schier endloses Spalier von vor Freude kreischenden, applaudierenden Westberlinern. Zigtausende weitere DDR-Bürger rannten mangels Auto einfach drauf los in Richtung Westen.