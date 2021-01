Es ist ein Meilenstein. An diesem Sonntag wird der Brexit ein Jahr alt, auch wenn es ihn eigentlich erst seit einem Monat gibt. Am 31. Jänner 2020 trat Großbritannien aus der Europäischen Union aus. Für die nächsten elf Monate galt eine Übergangsfrist, in der mehr oder weniger alles beim Alten blieb. Erst seit Anfang dieses Jahres, als das Handels- und Kooperationsabkommen in Kraft trat, werden die Konsequenzen sicht- und fühlbar.