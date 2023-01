Drei Jahre Brexit: Die große Ernüchterung in Großbritannien

Doch drei Jahre später präsentiert sich das Land in einer schweren Krise: Die Inflation ist auf elf Prozent gestiegen, die Wirtschaft lahmt und das Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps. Einer von sieben Briten muss derzeit fürchten, nicht genug zu essen zu haben. Eine Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Nicht weniger als hundert von der "Financial Times" befragten Wirtschaftsexperten sagten dem Land für 2023 die schwerste und längste Rezession aller großen Wirtschaftsnationen voraus. Selbst für das unter den westlichen Sanktionen leidende Russland sehen die Prognosen deutlich besser aus. Kein Wunder also, dass mittlerweile mehr als die Hälfte der Briten den Brexit als Fehler betrachtet. Nur noch 34 Prozent sind der Meinung, dass die Entscheidung zum EU-Austritt richtig war.

Hartgesottene Brexit-Gegner sehen sich mit ihren Warnungen mehr als bestätigt und führen alle Probleme einzig auf die politische Isolierung und das britische Ausscheiden aus dem EU-Binnenmarkt zurück. Tatsächlich aber ist es unmöglich, die Brexit-Folgen haarscharf von den Auswirkungen der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine zu trennen.

Eine nüchterne politische Analyse lässt ebenfalls auf sich warten. Die oppositionelle Labour Party schreckt vor einer Debatte über die Brexit-Nachteile zurück, um die alten Gräben nicht wieder aufzureißen. Und die regierenden Tories haben sich auf einen rhetorischen Schlingerkurs begeben.

Premierminister Rishi Sunak wird nicht müde, den Brexit als "riesige Chance für Wachstum, Arbeitsplätze und soziale Mobilität" zu verteidigen. Großbritannien habe "große Schritte" gemacht, die "durch den Brexit entstandenen Freiheiten nutzbar zu machen", sagte er. Sunak bemüht sich um bessere Beziehungen zur EU, um wenigstens eine Lösung im Streit um das Nordirland-Protokoll zu erzielen.

Doch nach nur 100 Tagen im Amt hat auch seine Autorität schwere Kratzer abbekommen. Seine Partei wird nach wie vor von Brexit-Befürwortern dominiert. Ex-Premier Boris Johnson, der Großbritannien aus der EU geführt hat, denkt bereits lautstark über sein Comeback nach.

Autor Heidi Riepl Redakteurin Außenpolitik, Weltspiegel

