Der US-Journalist Bob Woodward ist eine Legende – und zwar nicht nur in seiner Heimat. Der heute 77-Jährige hat in den 1970ern gemeinsam mit Carl Bernstein den Watergate-Skandal aufgedeckt, der den damaligen US-Präsidenten Richard Nixon zum Rücktritt zwang. Nun bringt Woodward US-Präsident Donald Trump in die Bredouille.