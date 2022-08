Die Anwältin des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump verfolgte die Anhörung von Richter Bruce Reinhart zur Veröffentlichung der Entscheidungsgründe für die Razzia in Mar-a-Lago schweigend. Christina Bobb stellte auch keinen Antrag, das als "Affidavit" bekannte Begleitdokument des Durchsuchungsbefehls freizugeben. Dabei wäre dies die Chance gewesen, die laute Forderung Trumps in der Öffentlichkeit vor Gericht in die Tat umzusetzen.