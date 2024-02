Die TikTok-Rekruten der ukrainischen Sturmbrigade

Irina, Bankangestellte aus der Frontstadt Kramatorsk, lebt in einem Dorf bei Winnyzja in der Südwestukraine. Ein kleines Dorf, 90 Einwohner. "Aber wir hatten schon fünf Beerdigungen, Jungs, die gefallen sind." Ein Toter auf 18 Einwohner, das wären hochgerechnet auf die Einwohnerzahl der Ukraine mehr als zwei Millionen gefallene Soldaten. Die Quote in Irinas Dorf ist ausnehmend haarsträubend, aber die Verluste sind wirklich hoch.