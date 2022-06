Die russischen Truppen bereiten sich auf Krieg bis mindestens Oktober vor

Die russische Führung stellt sich offensichtlich auf einen deutlich längeren Krieg in der Ukraine ein – und geht somit wohl davon aus, die selbst gesteckten Ziele im Nachbarland nicht so rasch erreichen zu können. Darauf deutet eine aktuelle Lageeinschätzung hin.

Demnach sei die Planung der russischen Armee für 120 weitere Tage bis Oktober 2022 verlängert worden, berichteten die Militärexperten des US-amerikanischen Institute for the Study of the War (ISW) am Wochenende unter Berufung auf den ukrainischen Geheimdienst-Vizedirektor Wadym Skibizkij. Das russische Militär werde seine Pläne abhängig vom Erfolg im Donbass aber weiter anpassen, dies geschehe monatlich.

Die Informationen deuteten laut ISW darauf hin, dass der Kreml nicht daran glaubt, seine Ziele in der Ukraine schnell erreichen zu können. Es handele sich um einen Versuch des russischen Militärs, anfängliche Mängel der Offensive zu korrigieren.

Skibizkij sagte zudem, dass die russische Armee über weitere 40 Kampfbataillone verfügte. 103 Bataillone seien bereits in der Ukraine im Einsatz. Nach Ansicht der ISW-Experten ist es aber angesichts des Personalmangels an der Front unwahrscheinlich, dass das russische Militär einen so großen Teil seiner Streitkräfte in Reserve halte. Es handele sich möglicherweise um hastig zusammengewürfelte Einheiten.

Heftige Kämpfe im Osten

Im Osten der Ukraine dauert der Kampf um die Großstadt Sjewjerodonezk an. Die Lage dort sei die schlimmste im ganzen Land, sagte der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, am Sonntag in einer Videoansprache. Viele Ortschaften in der Region um Sjewjerodonezk stünden unter Feuer, sagte Hajdaj. "Es ist unmöglich, den Beschuss zu zählen."

Besonders schwierig sei die Situation in dem Ort Toschkiwka südlich des Verwaltungszentrums. Dort versuchten die russischen Angreifer eine Verteidigungslinie zu durchbrechen. Teils hätte es die ukrainische Armee geschafft, den Feind aufzuhalten.

ZIB 1: ORF-Korrespondent Paul Krisai berichtet aus Sankt Petersburg über die Protestbewegung in Russland, für deren Einsatz viele mit Gefängnis bezahlt haben.

In Sjewjerodonezk wurde die dem in Wien lebenden ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtasch gehörende Chemiefabrik Azot beschossen, wie Hajdaj sagte. Zuvor hatten die prorussischen Separatisten mitgeteilt, Zivilisten, die in den Bunkern der Industrieanlage Schutz gesucht hatten, hätten das Werksgelände verlassen.

Hajdaj zufolge haben viele Menschen sich in Schutzbunker begeben, weil russische Truppen gezielt Wohnviertel mit schwerer Artillerie beschießen.

China hat indes seine offiziell neutrale Position bekräftigt. Verteidigungsminister Wei Fenghe sagte gestern in Singapur, sein Land habe Russland im Zusammenhang mit der "Ukraine-Krise niemals irgendeine Art von materieller Unterstützung geliefert". Peking unterstütze "Friedensverhandlungen" und hoffe, dass "die NATO Gespräche mit Russland führen wird", sagte Wei.

"Nicht an daran gewöhnen"

Papst Franziskus hat beim Angelus-Gebet erneut einen eindringlichen Friedensappell formuliert: Der Heilige Vater warnte vor der Gefahr, dass man sich an den Krieg "gewöhne". "Die Zeit, die vergeht, darf unsere Trauer und unsere Sorge um die vom Krieg gequälte ukrainische Bevölkerung nicht abkühlen. Bitte, gewöhnen wir uns nicht an diese tragische Realität", betonte der Papst.

