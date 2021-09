Im Norden Europas sind die Sozialdemokraten erneut tonangebende politische Kraft – freilich mit niedrigerem Stimmenanteil als früher. Daher müssen sie Minderheitsregierungen oder Mehrparteien-Koalitionen bilden. Das liegt daran, dass die politische Linke in Skandinavien mittlerweile stark aufgesplittert ist. Mit dem Wahlsieg der Arbeiterpartei in Norwegen sind die Sozialdemokraten in allen vier Staaten (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden) stärkste politische Kraft.