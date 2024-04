Die Propaganda des Kreml ist begeistert

Der Weltuntergang naht. Diesen Eindruck gewinnt, wer die Kommentare in den russischen Medien liest. "Das, was wir jetzt im Nahen Osten sehen, erinnert sehr an Armageddon", versichert der ultrarechte russische Ideologe Alexander Dugin dem Portal Zargrad. "Eigentlich an die endzeitliche Entscheidungsschlacht." Nach dem iranischen Raketengroßangriff auf Israel herrscht in Moskau ein Stimmungsgemisch aus Gelassenheit bis Kriegseuphorie.