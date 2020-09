Die EU schlägt härtere Töne gegenüber China an

Sogar das steirische Kürbiskernöl spielte gestern eine kleine Rolle in der großen Politik. Als einziges österreichisches Produkt findet es sich auf einer Liste von 100 regionalen Spezialitäten aus Europa, denen China Schutz vor Nachahmung und Fälschung garantiert. Denselben Schutz sagt die EU ihrerseits 100 chinesischen Produkten zu, etwa Pu-erh Tee.

Das entsprechende Abkommen ist zwar schon seit gut einem Jahr ausverhandelt. Unterzeichnet wurde es jedoch erst am Montag – wenige Stunden bevor der Video-Gipfel zwischen Chinas Staatspräsident Xi Jinping und den EU-Spitzen begann. Es galt, auch etwas Positives zu vermelden. Denn die größte Hoffnung, die in diesen Gipfel gesetzt worden war, erfüllte sich nicht. Auch nach sechs Jahren Verhandlungen zwischen der EU und dem Reich der Mitte brachte das Video-Treffen keine Einigung über ein Investitionsabkommen.

Was auffiel, waren die selbstbewussten Töne, die die Europäer nach dem Gipfel anschlugen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, "China muss uns überzeugen, dass es sich lohnt, ein Investitionsabkommen zu erzielen". Es sei noch viel zu tun, unter anderem, was den Marktzugang für EU-Firmen in China betreffe.

Ratspräsident Charles Michel sagte: "Wir wollen eine ausgewogene Beziehung mit Respekt für die jeweiligen Interessen des anderen." Auf Twitter schrieb er: "Wir sind Spieler, kein Spielfeld." Michel sprach zudem kritisch Chinas restriktives Vorgehen gegen die tibetische und uigurische Minderheit im Land sowie in der Sonderverwaltungszone Hongkong an.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die als Regierungschefin des momentanen Ratsvorsitzlandes am Gipfel teilgenommen hatte, nahm China beim Klimaschutz in die Pflicht: Die EU werde ihr Klimaziel zur Einsparung von CO2 nachschärfen und hoffe, dass auch China massive Anstrengungen zur Reduktion der Treibhausgase unternehmen werde. Derzeit liegt das EU-Ziel bei minus 40 Prozent Treibhausgasen bis 2030, noch diese Woche dürfte die Kommission für 50 bis 55 Prozent eintreten.

Europas Verhältnis zu China war lange Jahre durch den Blick auf einen riesigen und aufnahmebereiten Absatzmarkt sowie wachsende Handelszahlen geprägt gewesen. Seit 2019 sieht die EU China als Partner aber auch als "systemischen Rivalen" an. Vor allem deshalb, weil sich die Volksrepublik in Europa unter der Strategie der "neuen Seidenstraße" den Zugriff auf Infrastrukturprojekte sichert. Auch werden mit Staatshilfe europäische Firmen aufgekauft, was den Wettbewerb verzerrt.

Artikel von Sylvia Wörgetter