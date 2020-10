Die EU-Ampel blinkt schon zum Start orange-rot

Die Europa- und Außenminister der EU-Staaten haben bei ihrem Treffen in Luxemburg erwartungsgemäß die europaweite Corona-Ampel beschlossen. Wenn die EU-Karte in einigen Tagen online geht, wird Orange-Rot das Bild dominieren. Denn das fortschreitende Infektionsgeschehen bedeutet, dass von Beginn an viele Regionen als Risikogebiete eingestuft werden.

Das löst bereits zum Start Kritik aus. Sie kommt unter anderen von Österreichs EU-Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), die sich im Rat der Stimme enthalten hat. Zwar wolle Österreich eine bessere Koordinierung, insbesondere bei Quarantäne- und Testvorschriften. Der Ampel-Vorschlag stamme jedoch noch aus dem September. Daher sei er "von der Realität überholt, da die Schwellenwerte nicht mehr treffsicher genug sind. Wenn alle Regionen rot sind, ist keine differenzierte Einschätzung mehr möglich." Für Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn benachteilige die Regelung Länder wie Luxemburg, die viel testen. Er trat für eine Erweiterung der Kriterien ein. Und enthielt sich der Stimme – so wie Malta, Zypern und Bulgarien.

Was also kann die Ampel? Sie bietet aufgrund gemeinsamer, objektiver Kriterien einen Überblick über die Risikolage in der EU. Sie wird vom ECDC (Europäisches Zentrum für Seuchenprävention) auf Basis der Daten aus den Staaten erstellt und jede Woche aktualisiert.

Was kann sie nicht? Das, was von der EU-Kommission beabsichtigt war, nämlich Reisebeschränkungen, Quarantäne- und Testvorschriften zu vereinheitlichen. Es bleibt jedem EU-Land unbenommen, ob es über orange oder rote Gebiete Reisewarnungen ausspricht – oder nicht. Die EU-Ampel ist also nur eine Empfehlung.

Wann wird die Ampel rot? Wenn innerhalb der vergangenen 14 Tage 50 oder mehr Neuinfektionen je 100.000 Einwohner registriert wurden und die positiven Tests der vergangenen Woche vier oder mehr Prozent ausmachen. Österreich wird daher rot sein. Rot wird ein Gebiet auch, wenn es, unabhängig von der Positivquote, innerhalb der vergangenen 14 Tage zu mehr als 150 Infektionen pro 100.000 Einwohnern gekommen ist.

Wann kommt Orange? Wenn die Neuinfektionen unter 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern liegen, aber die positiven Tests vier oder mehr Prozent ausmachen. Auf Orange schaltet die Ampel auch, wenn zwar die Positiv-Tests unter vier Prozent liegen, sich die Zahl der Neuinfektionen aber irgendwo zwischen 25 und 150 bewegt.

Alles im grünen Bereich? Das ist der Fall bei weniger als 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und weniger als vier Prozent Positiv-Tests. In diesem Fall sollen Reisewarnungen ausgeschlossen sein.

Grau werden jene Gebiete ausgewiesen, für die nicht genügend Daten vorliegen.

Artikel von Sylvia Wörgetter