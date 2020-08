Es gab unwirkliche Szenen im Zentrum von Minsk. Gegen Mitternacht kurvte ein junger Mann winkend auf einem Motorroller vor einer tausendköpfigen Phalanx von Einsatzpolizisten herum, hinter ihm saß ein Mädchen in einem weißen Tüllkleidchen. In der Nacht auf Montag gingen in Minsk und anderen weißrussischen Städten zehntausende, meist junge Leute auf die Straße, um gegen die offiziellen Exit Polls und Hochrechnungen zu protestieren, nach denen Amtsinhaber Alexander Lukaschenko die