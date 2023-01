Deutsche Koalition streitet über Panzer-Lieferung an die Ukraine

Die Differenzen innerhalb der deutschen Ampel-Regierung um Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine wachsen sich zu einem handfesten Koalitionsstreit aus.

Wie berichtet, hatten sich am Freitag die Verbündeten zu einer Ukraine-Konferenz in Ramstein getroffen, bei der weitere Milliardenhilfen für das von Russland überfallene Land vereinbart wurden. Eine Entscheidung über die Lieferung deutscher Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine gab es jedoch nicht. Der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kündigte am Rande des Treffens eine Überprüfung der Verfügbarkeit und Stückzahl der Leopard-Panzer für eine „mögliche Lieferung“ an.

Öffentlicher Schlagabtausch

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich lieferten sich am Samstag einen heftigen öffentlichen Schlagabtausch mit gegenseitigen Schuldzuweisungen.

Strack-Zimmermann hatte zuvor die Kommunikation insbesondere von Kanzler Olaf Scholz (SPD) in der Frage von Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine als „Katastrophe“ bezeichnet, denn einerseits unterstütze Deutschland die Ukraine massiv, durch die ausbleibende Entscheidung bei den Kampfpanzern entstehe aber ein anderer Eindruck. Scholz bleibe Erklärungen dafür schuldig.

„Die Geschichte schaut auf uns, und Deutschland hat leider gerade versagt“, sagte die FDP-Politikerin mit Blick auf die weiterhin ausstehende Entscheidung der deutschen Regierung. Auch die grüne Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt zeigte sich enttäuscht. „Ich hätte mir gewünscht, dass bereits in dieser Woche die deutsche Regierung den Weg für die Lieferung von Leopard-Panzern freigemacht hätte“, sagte sie. Diese würden in der Ukraine dringend gebraucht.

Die Kritik wiederum löste eine heftige Reaktion Mützenichs aus. „Frau Strack-Zimmermann und andere reden uns in eine militärische Auseinandersetzung hinein. Dieselben, die heute Alleingänge mit schweren Kampfpanzern fordern, werden morgen nach Flugzeugen oder Truppen schreien“, sagte Mützenich der Deutschen Presse-Agentur. „Eine Politik in Zeiten eines Krieges in Europa macht man nicht im Stil von Empörungsritualen oder mit Schnappatmung, sondern mit Klarheit und Vernunft.“

Für Polen „inakzeptabel“

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat das anhaltende Zögern des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz bei der Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine hart kritisiert. Die Haltung Deutschlands in dieser Frage sei „inakzeptabel“, sagte Morawiecki in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der polnischen Nachrichtenagentur PAP.

Falls die deutsche Regierung dabei bleibe, den Kampfpanzer Leopard 2 nicht an die Ukraine zu liefern, werde Polen „eine kleine Koalition“ von Ländern zustande bringen, welche die Ukraine mit „moderner Ausrüstung“ und „modernen Panzern“ aus ihren eigenen Beständen versorgten, kündigte der polnische Regierungschef an. Polen hatte bereits vor dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe am Freitag in Ramstein erklärt, dass es Leopard-Panzer aus eigenen Beständen an die Ukraine abgeben wolle. Da die Panzer jedoch aus deutscher Produktion stammen, müsste Berlin dafür seine Zustimmung erteilen.

Auch der britische Außenminister James Cleverly sprach sich am Sonntag für die Lieferung der in Deutschland hergestellten Kampfpanzer an die Ukraine aus. „Ich würde nichts lieber sehen, als dass die Ukrainer mit Leopard 2 ausgerüstet sind“, sagte Cleverly der BBC. Der Frage, ob er von Deutschland enttäuscht sei, wich Cleverly aus.

„Fortschritte“ für Russland?

Der russische Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin hat für den Fall von Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine dagegen vor einer möglichen „Tragödie weltweiten Ausmaßes“ gewarnt. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums habe es für Russland „Fortschritte“ im Kampf in der ukrainischen Region Saporischschja gegeben. Die Ukraine teilte mit, die russischen Behauptungen seien übertrieben. Mehr dazu:

