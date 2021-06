Der Streik von 30.000 Ölarbeitern fordert das iranische Regime heraus

In der für den Iran lebenswichtigen Ölindustrie haben laut regierungsnaher Nachrichtenportale bis zu 30.000 Arbeiter einen unbefristeten Streik begonnen. Betroffen sind Raffinerien in der Hauptstadt Teheran und in der südlichen Provinz Chusistan sowie der petrochemische Komplex von Asulayeh in der Provinz Buschehr am Persischen Golf.