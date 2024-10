Der Hisbollah den Geldhahn abdrehen

Ziel der großen Offensive des israelischen Militärs sei die Finanzstruktur der proiranischen Hisbollah in Beirut und anderen Landesteilen gewesen, schrieb Außenminister Israel Katz auf der Plattform X. "Wir werden den iranischen Helfershelfer angreifen, bis er zusammenbricht." Israel will der Hisbollah nun offenbar auch finanziell das Rückgrat brechen: In der Nacht zum Montag wurden allein in Beirut elf Angriffe auf Filialen der Vereinigung Al-Kard Al-Hassan in Beiruts Schiitenvierteln