Krieg in Nahost: "Der Friedensprozess wurde zu Tode gebracht"

Über die Lage in Israel nach Beginn des Gaza-Kriegs sprachen die OÖN mit dem israelischen Psychologen und früheren Regierungsberater Jacob Klein. OÖNachrichten: Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober wird als traumatisches Ereignis für Israel bezeichnet. Wie hat sich das Leben in Israel verändert? Jacob Klein: Ich weiß nicht, was man hier in den Medien gezeigt hat. Aber ich kann Ihnen sagen: Trauma und ähnliche Worte sind fast ein Understatement. Ich bin erfahren, war 24 Jahre beim Militär.