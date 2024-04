Der Absturz der Trump-Aktie bringt viele Anhänger um ihr Erspartes

Donald Trump beim Betreten des "Manhattan Criminal Court" in New York.

Die Kurse für Trump Media stürzen so steil ab, wie sie Ende März kurz nach dem Börsenstart in die Höhe geschnellt waren. Während seine Anhänger viel Geld verlieren, macht Donald Trump in jedem Fall Kasse. Eigentlich sollte es Carol Swain besser wissen. Ihre Finanzberater hatten der prominenten Kommentatorin aus Nashville dringend davon abgeraten, Trump-Aktien zu kaufen. Die Politologin, die einst an der Vanderbilt University unterrichtete, ließ sich nicht davon abbringen. Lesen Sie mehr: