Zerstörungen in Kiew nach verstärkten russischen Luftangriffen

Luftkampfszenen sind in der ukrainischen Hauptstadt wieder alltäglich, im Mai gab es schon 17 Angriffe. Gestern kam in Kiew vor Morgengrauen ein Mensch durch brennende Drohnentrümmer ums Leben, die auf ein Wohnhaus gestürzt waren. Fachleute bringen die massiven Flugkörperattacken der Russen mit der erwarteten ukrainischen Gegenoffensive in Verbindung.