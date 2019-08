Es waren dramatische Stunden, damals am 19. August 1989 an der österreichisch-ungarischen Grenze bei Sopron: An diesem heißen Sommer-Samstag fand das "Paneuropa-Picknick" statt, veranstaltet vom "Ungarischen Demokratischen Forum" (MDF). Aus Anlass dieser völkerverbindenden Veranstaltung wurde der Eiserne Vorhang symbolisch für drei Stunden geöffnet, um den Delegationen aus Österreich und Ungarn das Zusammenkommen bei Wein, Bier und gebratener Wurst zu ermöglichen.