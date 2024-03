Das Ende der Zeitumstellung hängt weiter in der Warteschleife

In der Nacht auf Sonntag ist es wieder so weit: Die Uhren werden EU-weit auf Sommerzeit umgestellt. In Österreich passiert das seit 1979: Die Wiedereinführung war eine Folge der Ölkrise. Eine Stunde mehr Tageslicht sollte den Energieverbrauch senken. Der Nutzen ist bekanntlich überschaubar, der Ärger darüber umso größer. Und so flammt halbjährlich – Ende März und Ende Oktober, wenn die Uhren wieder zurückgestellt werden – eine Diskussion über Sinn und Unsinn auf. Lesen Sie mehr: