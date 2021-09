Die Weltgesundheitsorganisation verweist vor dem Covid-19-Gipfel am Rande der UNO-Vollversammlung in New York auf ein paar ernüchternde Fakten: Von den versprochenen Impfdosen im Rahmen des Covax-Programms erreichten bisher lediglich 15 Prozent ihre Empfänger. In den ärmeren Ländern ist im Schnitt nur jeder Zehnte geimpft, in Afrika nicht einmal drei Prozent der Bevölkerung.