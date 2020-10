"Covid, Covid, Covid, Covid, Covid": Trump klagt über Fokus auf Pandemie

Das Eingeständnis rutschte Mark Meadows fast nebenbei heraus. "Wir werden die Pandemie nicht kontrollieren", verteidigte der Stabschef im Weißen Haus auf CNN den Versuch, die neuen Corona-Infektionen im engsten Kreis von Vizepräsident Mike Pence zu verstecken. Ohne das Wort "Herden-Immunität" zu gebrauchen, räumte er damit ein, was sich abzeichnete, seit Scott Atlas die beiden Top-Infektiologen Anthony S. Fauci und Deborah L. Birx im Weißen Haus zur Seite drängte.

Der Radiologe, der seit zehn Jahren nicht mehr praktiziert und kein Experte für Infektionskrankheiten ist, gehört zu der kleinen Minderheit an Medizinern, die dem potenziell tödlichen Virus freien Lauf lassen will.

Short: Risiko wird "übertrieben"

Diesem Glauben hängt auch Marc Short an, der den Mitarbeiterstab von Pence führt und das Risiko der Pandemie für "übertrieben" hält. Am Wochenende wurde Short nun positiv auf den Erreger getestet. Wie vier weitere Personen aus dem Mitarbeiterstab. Pence wurde am Sonntag negativ getestet.

Nach US-Medienberichten verhinderte Meadows wegen der möglichen Auswirkungen in der Schlussphase des Wahlkampfs eine Pressemitteilung dazu.

Trump hatte während der zweiten Präsidentschaftsdebatte in Nashville erklärt, die Amerikaner müssten lernen, "mit der Pandemie zu leben". Nach seiner eigenen Erkrankung spielte er das Virus herunter und behauptete wiederholt, "wir sind über dem Berg". Tatsächlich baut sich gerade eine bedrohliche dritte Pandemie-Welle auf. Zurzeit nehmen in 35 Staaten die Fallzahlen dramatisch zu, mit USA-weit mehr als 80.000 Neuerkrankungen am Tag vergangenen Freitag und Samstag.

"Wir stehen vor einem Sturm", warnt die Expertin für öffentliche Gesundheit, Megan Ranney von der renommierten Brown University. Eine Einschätzung, die angesichts ausgelasteter Intensiv-Betten in Krankenhäusern im Mittleren Westen und Texas von vielen Epidemiologen geteilt wird.

Nicht so vom US-Präsidenten, der seine Kundgebungen ohne Maske und sozialen Abstand fortsetzt. "Covid, Covid, Covid, Covid, Covid", klagte Trump bei einer Kundgebung in North Carolina über den Fokus der Medien auf die außer Kontrolle geratene Pandemie. "Selbst wenn ein Flugzeug mit 500 Leuten abstürzt, sprechen sie nur darüber", kritisierte er.

"Kapitulation vor dem Virus"

In Umfragen bleibt der Umgang mit der Pandemie das dominierende Thema im Wahlkampf. Rund sechs von zehn Amerikanern geben dem Präsidenten schlechte Noten, die große Mehrheit hält Joe Biden für besser qualifiziert, die Pandemie-Krise in den Griff zu bekommen. Biden kritisierte das Eingeständnis Meadows auf CNN als "Kapitulation" vor dem Virus.

Pence folgt dem Vorbild Trumps und hält an den geplanten Auftritten im Wahlkampf fest. Auf die Frage, warum Pence nicht in Quarantäne gehe, wie es die Richtlinie der Gesundheitsbehörde CDC vorsieht, erklärte der Nationale Sicherheitsberater Robert C. O’Brien, der Vizepräsident sei unverzichtbar.

Artikel von Thomas Spang