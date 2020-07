Über so viel Geld wurde in der EU noch nie gestritten: Nach den bisher auf dem Tisch liegenden Vorschlägen sind es mehr als 1,8 Billionen Euro. Mehr als eine Billion Euro umfasst der nächste Sieben-Jahres-Haushalt für die Zeit von 2021 bis 2027. Und die EU-Kommission will ihren Hilfsfonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mit 750 Milliarden Euro bestücken, um auch den Süden Europas schnell aus der Rezession zu holen.