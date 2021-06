In Russland rollt die dritte Pandemiewelle. Aber das liegt nicht nur an der indischen Virus-Mutation. Die Infektionsraten steigen, gestern wurden in Russland 17.378 neue Covid-19-Fälle und 440 Tote gemeldet. Dabei feiert Kremlchef Wladimir Putin den russischen Impfstoff Sputnik V als den "besten der Welt". Und in Moskau besitzen laut Bürgermeister Sergei Sobjanin inzwischen 60 Prozent der Einwohner durch frühere Infektionen oder Impfungen Corona-Immunität. Dass die Zahl der Ansteckungen wieder