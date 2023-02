China ist empört: US-Militär schoss Spionageballon ab

Das Spektakel um den chinesischen Spionageballon endete mit dessen Abschuss vor der Küste South Carolinas. Die Bergung der Beweisstücke und politische Aufarbeitung des rätselhaften Vorfalls stehen aber erst am Anfang. Trotz eisiger Temperaturen strömten am Tag nach dem Abschuss des mysteriösen Ballons aus China mehr Menschen an den Strand von Surfside Beach als gewöhnlich. Statt nach Muscheln zu suchen, hofften viele, ein Souvenir von dem mutmaßlichen Spionagegefährt zu finden, das über den