Eine der Debatten, die am Vormittag den Auftritt des Stargastes vorbereiteten, lautete: "Reich des Bösen: Hat der Westen Russland dämonisieren können?" Und Wladimir Putins Auftritt in St. Petersburg moderierte Politologe Sergei Karaganow, der 2023 mit einem Artikel Schlagzeilen gemacht hatte, in dem er dringend zu einem atomaren Angriff auf Europa aufrief. Kein Zufall. Auch das dritte Wirtschaftsforum in Zeiten der "Kriegsspezialoperation" war vielmehr Politshow. Sie begann eher friedfertig.