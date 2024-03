Baltimore: Beherztes Eingreifen verhinderte größere Katastrophe

Jesus Campos schreckte aus dem Bett auf, als in den frühen Morgenstunden das Telefon klingelte. Ein Kollege seines Straßenbau-Unternehmens berichtete ihm aufgeregt von der Tragödie in der Zufahrt zum Hafen von Baltimore. Ein gewaltiges Transportschiff, das mit bunten Stahlcontainern hochbeladen auf seine Reise nach Colombo in Sri Lanka aufgebrochen war, hatte in den frühen Morgenstunden die "Francis Scott Key Bridge" gerammt.