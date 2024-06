Aus dem Alltag der EU-Abgeordneten

Am 16. Juli kommen die Abgeordneten aus 27 Ländern zur ersten Plenarsitzung nach der Wahl in Straßburg zusammen. Eine bzw. einer von 720, was lässt sich da ausrichten? „Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Gestaltungs- und Durchsetzungsmöglichkeit gehabt wie im Europäischen Parlament“, sagt einer, der es wissen muss: Othmar Karas scheidet nach 25 Jahren aus. Claudia Gamon, die seit 2019 die einzige Neos-Abgeordnete ist und ebenfalls aussteigt, berichtet Ähnliches.