Das kommunistische Kuba hilft seit Jahrzehnten anderen Ländern mit der Entsendung von Gesundheitspersonal. Im Zuge dieser "medizinischen Diplomatie" wurden seit der Revolution im Jahr 1959 Zigtausende Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger in Dutzende Staaten entsendet – vornehmlich in Länder des globalen Südens. Zuletzt ist Havanna in der Corona-Pandemie etwa Jamaika und der italienischen Region Lombardei zu Hilfe geeilt.